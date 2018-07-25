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için iddiası!

Oğuz Kağan için Fulham iddiası!
basınında yer alan haberlerde ekiplerinden 'ın F.Bahçe'nin 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Güçtekin'i etmek istediği belirtildi. 'tan Fabri'yi 6 milyon Euro'ya transfer eden Fulham'ın Oğuz Kağan için ise 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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