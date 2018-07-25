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’da 3 as kadroda yok

’ın oynayacağı maçta , Quaresma ve Vida kadroda yer almayacak

Kartal’da 3 as kadroda yok
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme ilk maçında Faore Adaları takımı B36 Torshavn ile karşılaşacak olan 'ta 'nda oynayan , Quaresma ve Vida kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler var: , Utku, Adriano, Fatih, Alpay, , Caner, Madel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, , , Mustafa, Güven, Larin, Vagner Love.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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