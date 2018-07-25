Kartal’da 3 as kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme ilk maçında Faore Adaları takımı B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda oynayan Pepe, Quaresma ve Vida kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler var: Tolga Zengin, Utku, Adriano, Fatih, Alpay, Gökhan Gönül, Caner, Madel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Gökhan Töre, Negredo, Mustafa, Güven, Larin, Vagner Love.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler var: Tolga Zengin, Utku, Adriano, Fatih, Alpay, Gökhan Gönül, Caner, Madel, Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Gökhan Töre, Negredo, Mustafa, Güven, Larin, Vagner Love.
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