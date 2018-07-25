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için fırsat bitmedi

Janssen için fırsat bitmedi
Tottenham kulübü menajeri Mauricio Pochettino, Vincent 'in durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. 'nin kadrosuna katmak istediği Janssen'in planlarında olmadığını belitti. Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Hollandalı forveti bir sezon daha kiralamak istiyor.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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