Tottenham kulübü menajeri Mauricio Pochettino, Vincent Janssen'in durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Janssen'in planlarında olmadığını belitti. Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Hollandalı forveti bir sezon daha kiralamak istiyor.
Janssen için fırsat bitmedi
Etiketler: Janssen , Fenerbahçe
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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