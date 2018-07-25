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’ye müjdesi

Fenerbahçe’ye Soldado müjdesi
Şampiyonlar Liginde oynanacak maçına hazırlanan 'de sakatlığı sona eren Roberto , takımdan ayrı çalışmalara başladı. İspanyol futbolcunun İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında el tarak kemiği kırılmıştı.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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