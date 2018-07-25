Şampiyonlar Liginde oynanacak Benfica maçına hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Roberto Soldado, takımdan ayrı çalışmalara başladı. İspanyol futbolcunun İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında el tarak kemiği kırılmıştı.
Fenerbahçe’ye Soldado müjdesi
Etiketler: Soldado , Benfica , Fenerbahçe
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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