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’dan flaş iddia: çok yakın!

Brezilya’dan flaş iddia: Vitinho çok yakın!
ESPN Brezilya'dan Mauro Cezar'in iddiası dün gündemi sarstı... Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Cezar, CSKA Moskova formasını giyen Vitinho'nun Galatasaray'a yakın olduğunu belirterek, "CSKA ve Flamengo anlaşamadı. Vitinho haftaya 'ye gidecek" dedi.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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