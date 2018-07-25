Borcumuz 3.2 Milyar TL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de kulübün durumu ile ilgili birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Zor bir durumla karşılaştıklarını belirten Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde: "Geldiğimizde gördük ki hiçbir banka hesabımızda harcanacak 1 kuruş yok. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk"
BORÇ SÖYLENENDEN FAZLA...
"Seçim sürecinde kulübün borcununun 2.2 milyar TL olduğu söylendi. Ancak denetleme sonrası toplam borcu 3.2 milyar TL olarak tespit ettik. Bu borcun 2.2 milyar TL'sinin 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor.
GELİRLERİMİZ TEMLİK ALTINDA
"Toplam 1 milyar 360 milyon TL'lik gelirlerin üzerinde temlik bulunuyor. 2023 yılına kadar loca ve TFF gelirleri gibi birçok gelirimiz temlik altında. Önümüzdeki sezon için ise temlik altında olan gelir 400 milyon TL"
900 MİLYON TL'YE İHTİYAÇ VAR
"Net borcumuz olan 3.2 milyar TL'ye ek olarak 2018-2019 sezonu için 900 milyon TL'ye daha ihtiyacımız var. Son 13 yılda transfer işlemlerinden kulübün ettiğizarar ise 286 milyon Euro'dur."
50 MİLYON DOLAR HİBE ETTİM
"Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28 milyon. Sermaye artırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98 milyon TL. Benim de kulübe sermaye artışı için hibe ettiğim rakam 50 milyon Dolar."
1-2 TECRÜBELİ OYUNCU ALACAĞIZ
"Bu sezonki en büyük transferimiz taraftarımız olacak. Berke, Barış ve Ferdi gibi oyunculardan sonra 1-2 tecrübeli futbolcu daha transfer edeceğiz. Çalışmalarımız kısa süre içinde netleşecek"
20 MİLYON DOLAR'LIK ANLAŞMA...
"20 milyon Dolar'lık bir sponsporluk anlaşması sağladık. Biz dünyanın, sponsorluk gelirleri 25. büyük kulübüyüz. Reklam, sponsorluk geliri olarak. Bizim hedefimiz bunu 15. sıraya yükselmek"
AVRUPA TEHLİKESİ DE VAR
"FFP konusunda bu sezonu (18/19) +30 milyon Euro karla kapatmamız lazım. Sponsorluklar, forma rekorları, fedakarlıklar, yetersiz olabilir. Şampiyon olsak da olmasak da bir Avrupa tehlikesi bizi bekliyor"
'BORCA BATIK' GÖZÜKÜYORUZ
"Gelir-gider tablosu sonucu Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre de 'borca batık' olarak görünüyoruz
BORÇ SÖYLENENDEN FAZLA...
"Seçim sürecinde kulübün borcununun 2.2 milyar TL olduğu söylendi. Ancak denetleme sonrası toplam borcu 3.2 milyar TL olarak tespit ettik. Bu borcun 2.2 milyar TL'sinin 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor.
GELİRLERİMİZ TEMLİK ALTINDA
"Toplam 1 milyar 360 milyon TL'lik gelirlerin üzerinde temlik bulunuyor. 2023 yılına kadar loca ve TFF gelirleri gibi birçok gelirimiz temlik altında. Önümüzdeki sezon için ise temlik altında olan gelir 400 milyon TL"
900 MİLYON TL'YE İHTİYAÇ VAR
"Net borcumuz olan 3.2 milyar TL'ye ek olarak 2018-2019 sezonu için 900 milyon TL'ye daha ihtiyacımız var. Son 13 yılda transfer işlemlerinden kulübün ettiğizarar ise 286 milyon Euro'dur."
50 MİLYON DOLAR HİBE ETTİM
"Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28 milyon. Sermaye artırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98 milyon TL. Benim de kulübe sermaye artışı için hibe ettiğim rakam 50 milyon Dolar."
1-2 TECRÜBELİ OYUNCU ALACAĞIZ
"Bu sezonki en büyük transferimiz taraftarımız olacak. Berke, Barış ve Ferdi gibi oyunculardan sonra 1-2 tecrübeli futbolcu daha transfer edeceğiz. Çalışmalarımız kısa süre içinde netleşecek"
20 MİLYON DOLAR'LIK ANLAŞMA...
"20 milyon Dolar'lık bir sponsporluk anlaşması sağladık. Biz dünyanın, sponsorluk gelirleri 25. büyük kulübüyüz. Reklam, sponsorluk geliri olarak. Bizim hedefimiz bunu 15. sıraya yükselmek"
AVRUPA TEHLİKESİ DE VAR
"FFP konusunda bu sezonu (18/19) +30 milyon Euro karla kapatmamız lazım. Sponsorluklar, forma rekorları, fedakarlıklar, yetersiz olabilir. Şampiyon olsak da olmasak da bir Avrupa tehlikesi bizi bekliyor"
'BORCA BATIK' GÖZÜKÜYORUZ
"Gelir-gider tablosu sonucu Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre de 'borca batık' olarak görünüyoruz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.