Belçika’dan flaş transfer iddiası

FORVET transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi... Belçika basınına göre Sarı- Kırmızılılar, Anderlecht formasını giyen Lukasz Teodorczyk'le ilgileniyor. Gazeteler ve internet siteleri, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı golcü için Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını yazdı.



15 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 40 resmi maçta 15 gole imzasını atan 27 yaşındaki Teodorczyk daha önce Dinamo Kiev ve Lech Poznan takımlarında da görev yaptı.