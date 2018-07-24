Sakarya’ya forma mesajı

Sakaryaspor taraftar grubu, 25 Temmuz'da Galatasaray'la oynanacak maç öncesi, "Şehirde Sarı-Kırmızı giymeyin" açıklaması yapmıştı. Dün G.Saray kulübünden verilen yanıtta, "Her takım taraftarı her yerde formasını özgürce giyebilir. Ailesiyle maçını seyreder" denildi.