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’ya forma mesajı

G.Saray yönetimi, “Her takım taraftarı her yerde formasını özgürce giyer” dedi

Sakarya’ya forma mesajı
Sakaryaspor taraftar grubu, 25 Temmuz'da Galatasaray'la oynanacak maç öncesi, "Şehirde Sarı-Kırmızı giymeyin" açıklaması yapmıştı. Dün G.Saray kulübünden verilen yanıtta, "Her takım taraftarı her yerde formasını özgürce giyebilir. Ailesiyle maçını seyreder" denildi.
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