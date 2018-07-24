Sakaryaspor taraftar grubu, 25 Temmuz'da Galatasaray'la oynanacak maç öncesi, "Şehirde Sarı-Kırmızı giymeyin" açıklaması yapmıştı. Dün G.Saray kulübünden verilen yanıtta, "Her takım taraftarı her yerde formasını özgürce giyebilir. Ailesiyle maçını seyreder" denildi.
Sakarya’ya forma mesajı
G.Saray yönetimi, “Her takım taraftarı her yerde formasını özgürce giyer” dedi
Etiketler: Sakarya , Galatasaray
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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