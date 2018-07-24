Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma ile yardımcı antrenörler İlhan Mansız ve Guti, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Akciğer, kardiyak testleri, radyolojik kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak, burun, boğaz ve genel cerrahi bölümlerinde muayene yapıldı.
Quaresma’ya sağlık kontrolü
Q7 dün sağlık kontrolünden geçti.
Etiketler: İlhan Mansız , Beşiktaş , Quaresma
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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