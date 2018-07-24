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’ya sağlık kontrolü

Q7 dün sağlık kontrolünden geçti.

Quaresma’ya sağlık kontrolü
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı ile yardımcı antrenörler ve Guti, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Akciğer, kardiyak testleri, radyolojik kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak, burun, boğaz ve genel cerrahi bölümlerinde muayene yapıldı.

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