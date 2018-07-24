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’a tempo ayarı!

Yaklaşık 9 kilo vererek sezona başlayan yine de uyarıdan kurtulamadı. Cocu, Ozan’dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi

Ozan Tufan’a tempo ayarı!
Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açmayı hedefleyen ve takımda kalan Ozan Tufan tatili boş geçirmemiş ve yaklaşık 9 kilo vererek yeni sezona başlamıştı. Ancak Phillip Cocu bunu yeterli görmedi.

ÇOK ÇALIŞIYOR...
Hollandalı teknik adam Ozan'dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi. İyi çalışan Ozan Tufan, hocasının isteklerini harfiyen uygulamaya çaba sarfediyor.
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