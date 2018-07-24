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’dan takıma destek

Necip Uysal’dan takıma destek
Beşiktaş'in kaptanı bu sezon her şeyin çok farklı olduğunu söyledi. Necip, "Hazırlıklar çok iyi geçti. 3 kulvarda da iddialıyız" ifadesini kullandı.
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