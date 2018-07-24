Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faore Adaları takımı Torshavn'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Kartal 3. tura çıkarsa Avusturya ekibi Lask ile Norveç temsilcisi Lillestrom maçının tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
LILLESTROM 13. SIRADA
İki muhtemel rakipten biti olan Lillestrom şu anda devam eden Norveç Ligi'nde mücedele ediyor. Fakat Lillestrom 16. hafta sonunda 16 takımlı ligde 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Lask Linz'in mücadele edeceği Avusturya Ligi ise bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.
LILLESTROM 13. SIRADA
İki muhtemel rakipten biti olan Lillestrom şu anda devam eden Norveç Ligi'nde mücedele ediyor. Fakat Lillestrom 16. hafta sonunda 16 takımlı ligde 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Lask Linz'in mücadele edeceği Avusturya Ligi ise bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.
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