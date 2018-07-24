Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'deki canlı yayında açıklamalar yapıyor.

"Dertleşeceğiz, kafamızdakileri aktaracağız, son yarım saat taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız, inşallah güzel bir program olur.

Bu ilk defa oluyor. Sürç-i lisan olursa, arzu etmediğimiz bir durum olursa özür dileriz. Bizim en önenli prensibimiz şeffaflık. Camiaya Sesleniş olarak adlandırdığımız programlar, ayda bir ya da iki ayda bir mutlaka olacaktır. Bu bağlamda soruları cevaplamaya çalışacağız."

"FENERBAHÇE CAMİASI DEĞİŞİKLİK İSTİYORDU"

"50 gün oldu. Fenerbahçe seçim öncesinde tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım oranları ve sandık sayısıyla tarihi bir seçim olacak demiştik ve bunu yaşadık. Fenerbahçe camiası sadece Fenerbahçe'yi sevenlere değil, Türkiye'nin tamamına hitap ettiği bir seçim süreci oldu.

Seçim sürecini camiamıza yakışır bir şekilde geçirdiği için herkese teşekkür ederim ve bu seçim sürecinde taraftarlara teşekkür ederim.

Seçim sonucu da tarihi oldu. Bir taraf kazanacak ama farklı olacak demiştik. Bu ne demekti? Camianın zihniyet değişimine olan arzusunu dile getirdi. 20 yıldır süre gelen bir başkanlık, yönetimler, iyi veya kötü günler, tarihi işlerin yapıldığı zamanlar ama olumlu olumsuz bir çok şey söyleyebiliriz. Fenerbahçe camiası değişiklik istiyordu, biz de bunu istiyorduk. Seçim sonuçları ile de felsefe değişikliğimizi anlattık."

"HESAPLARDA TEK BİR KURUŞ NAKİT YOKTU"

"Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı. Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey.

Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk.

Nakit akışının da neredeyse hiç olmadığını gördük. Hangi konuya el atsak temlik edildiğin, ipoteklendiğini gördük. Bugün herkesin anlayacağı dilden bahsedeceğiz. Kimseyle hesaplaşmak için bunu yapmıyoruz. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor."

"FEDAKARLIK YAPACAĞIZ DEDİK, ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

"Tozpembe tablo beklemiyorduk. Biz fedakarlık yapacağız dedik, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Biz omuz omuza verirsek bu işin altından kalkabileceğimiz söyledik. Bu fedakarlık kaynak girdisi, sponsorluklar arttırılması, biz bunu yaparken de taraftarlarımızdan fedakarlık bekliyoruz dedik, taraftarlarımız ettiler.

Kombineler çıkınca hemen alın dedik, yıldız transfer beklemeyin dedik, herkese teşekkür ediyorum, beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Camiamızın bize ses verdiğini ve beklediğimizden fazlasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bizler size inanıyoruz, sizlerin de bize inanacağından eminiz. Biz seferberlik ilan ettik, bunun diğer takımlara da yansıyacağına eminiz."

"FENERBAHÇE'NİN 1791 ÇALIŞANI, 452 SPORCUSU VAR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü derken neyi kast ediyoruz, önce bir yapımızı anlamamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1791 çalışanı var, 452 sporcusu var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tarafı var. birincisi Futbol A.Ş., Futbol A Takımı ve Futbol altyapısı olarak ayrılıyor. Kulübün UFRS standardına göre yıllık konsolide finansal tablolarını gösterdiğim ve bunların bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz 37. maddesine göre hazırlanması gerekn kulüp konsolide bilançosu sadece 2017 yılının sonundaki rakamlar üzerinden finansal tablolar sorulmuş, bağımsız denetime tabi tutulmamış. Sadece Futbol A.Ş. denetlenmiş, diğerleri denetlenmemiş.

Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu ekim başında sunulacak."

"TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE BORCA BATIK GÖRÜNÜYORUZ"

"Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.

Hisse değerlerinde 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düştük. Başkan da bunu dile getirmişti. Fenerbahçe'nin hisse satıp satmama konusunda bir bilgim yok ancak Fenerbahçe büyük kayba uğradı.

30 Nisan 2018 tarihi ile ibra edilen rakamlarda bütün resim gösterilmiyor. Bu rakamlar niye gösterilmiyor, bu rakamlar Futbol AŞ ile Fenerium ile birlikte, 10 çatı altındaki şirketi içermemektedir. UFRS'ye göre de açıklanmamıştır. Tüzüğümüzdeki gibi bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. Bizim genel kurulda ibra etiğimiz mali tablolar resmiyeti göstermemektedir.

Uluslararası bağımsız şirketleri tarafından denetlenen rakamlar oldukça olumsuz. Bu tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Bunun sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. Bu tüzük gereği şart.

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz."