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  2. Benfica da memnun değil!

Biz değil onlar düşünsün

Hazırlık maçlarında çok diri gözüken ve iyi oynayan , en az 2 yıldız takviyesiyle Portekiz ekibine zor anlar yaşatabilir

Biz değil onlar düşünsün
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine göre ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı deplasmanda yapacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLUĞU PORTO'YA KAPTIRDI
Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta 'da oynanacak. Benfica, geçen 88 puanla şampiyon olan 'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda başlama hakkı elde etti.

GENELLİKLE 4-1-4-1 İLE OYNUYORLAR
BENFICA, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. -4- 1 sistemiyle oynayan Benfica, 2013'te 'yi UEFA yarı finalinde elemişti.

GÜÇLÜLER AMA ESKİYİ ARIYORLAR
Oturmuş bir kadroya sahip olan Benfica yine de önceki yıllardaki gücünü sahaya yansıtamıyor. Grimaldo, Pizzi ve Jimenez gibi önemli oyunculara sahip olan Benfica, F.Bahçe'yi elediği dönemi mumla arıyor.
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