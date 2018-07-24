Biz değil onlar düşünsün

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine göre Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı deplasmanda yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta oynanacak.
ŞAMPİYONLUĞU PORTO'YA KAPTIRDI
Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Benfica, geçen 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda başlama hakkı elde etti.
GENELLİKLE 4-1-4-1 İLE OYNUYORLAR
BENFICA, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. Genellikle 4-1-4- 1 sistemiyle oynayan Benfica, 2013'te Fenerbahçe'yi UEFA yarı finalinde elemişti.
GÜÇLÜLER AMA ESKİYİ ARIYORLAR
Oturmuş bir kadroya sahip olan Benfica yine de önceki yıllardaki gücünü sahaya yansıtamıyor. Grimaldo, Pizzi ve Jimenez gibi önemli oyunculara sahip olan Benfica, F.Bahçe'yi elediği dönemi mumla arıyor.
ŞAMPİYONLUĞU PORTO'YA KAPTIRDI
Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Benfica, geçen 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda başlama hakkı elde etti.
GENELLİKLE 4-1-4-1 İLE OYNUYORLAR
BENFICA, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. Genellikle 4-1-4- 1 sistemiyle oynayan Benfica, 2013'te Fenerbahçe'yi UEFA yarı finalinde elemişti.
GÜÇLÜLER AMA ESKİYİ ARIYORLAR
Oturmuş bir kadroya sahip olan Benfica yine de önceki yıllardaki gücünü sahaya yansıtamıyor. Grimaldo, Pizzi ve Jimenez gibi önemli oyunculara sahip olan Benfica, F.Bahçe'yi elediği dönemi mumla arıyor.
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