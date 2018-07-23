TFF, Mesut Özil için harekete geçti!

Mesut Özil'in Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasının ardından tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. TFF,önümüzdeki saatlerde Mesut Özil ile ilgili sert bir açıklama yapacağı belirtildi.
Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.