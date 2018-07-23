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  2. Mesut Özil caddesindeki fotoğraf değiştiriliyor!

, için harekete geçti!

için harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu, ile çektirdiği fotoğraf sonra adeta linç edilen ve ardından ırkçılığa uğradığı gerekçesiyle 'nı bırakan Mesut Özil ile ilgili bir açıklama yapacak.

TFF, Mesut Özil için harekete geçti!

'in şampiyonluğu da yaşadığı 'nı bırakma kararı almasının ardından tepkiler sürerken, da harekete geçti. ,önümüzdeki saatlerde Mesut Özil ile ilgili sert bir açıklama yapacağı belirtildi.

Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 20:32
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