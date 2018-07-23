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direniyor

Yönetim, i cazip öneriler sunan Çin ve Arap kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye aldı. Ancak Portekizli Avrupa dışında asla oynamayacağını açıkladı

Quaresma direniyor
Beşiktaş'ta Quaresma krizi giderek büyüyor... Siyah-Beyazlı yönetim Portekizli futbolcu i Çin ve Arap kulüplerinden gelen cazip teklifleri değerlendirmeye çalışırken Portekizli futbolcunun restiyle karşılaştı. Henüz tatilden dönmeyen Quaresma menajeri aracılığıyla Beşiktaşlı yöneticilere Çin ya da Arap takımlarına gitmeyeceğini bildirdi. Portekizli yıldız kendisi için yapılan astronomik teklifleri hiç dikkate almadığını açıklayarak, Avrupa dışında hiçbir yeri gitmeyeceğini yeniledi. Quaresma ayrıca Beşiktaş'ta olmaktan mutlu olduğunu da yönetime söyledi.

RİSKE ATMAK İSTEMİYORUM
Beşiktaş Yönetimi, 'yı en az 6 milyon Euro'luk bir rakamla satmayı planlarken bu gelişme can sıktı. Quaresma'nın yakın çevresine ise, "En fazla 2 yıl daha oynayacağım. Burada ben ve ailem çok mutlu. Başka bir kıtada maceraya girmeyecek kadar yaşlıyım. Kendimi bu saatten sonra riske atmak istemiyorum. 'ta kalacağım" dediği öğrenildi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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