Rus ekibi CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde bulunan İsveçli orta saha Pontus Wernbloom, Galatasaray'ın radarına girdi. İsveç basınının iddiasına göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Ayrıca Lazio ve Fiorentina da transfer için devreye girmiş durumda. Tam bir joker oyuncu olan Wernbloom geçen sezon bazı maçlarda forvette oynadı.
İsveç basınından Wernbloom iddiası
Sözleşmesi sona eren İsveçli orta alan oyuncusunu G.Saray, Lazio ve Fiorentina’nın istediği iddia edildi
Etiketler: İsveç , Fiorentina , Galatasaray , Lazio
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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