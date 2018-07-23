İsveç basınından Wernbloom iddiası

Rus ekibi CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde bulunan İsveçli orta saha Pontus Wernbloom, Galatasaray'ın radarına girdi. İsveç basınının iddiasına göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Ayrıca Lazio ve Fiorentina da transfer için devreye girmiş durumda. Tam bir joker oyuncu olan Wernbloom geçen sezon bazı maçlarda forvette oynadı.