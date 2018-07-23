İşte Fener’in 3 hedefi

Fenerbahçe forvetini arıyor... Uzun süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli 3 isim üzerine yoğunlaşmış durumda. Listenin ilk sırasında Newcastle'dan Mitrovic yer alıyor. 15 gündür görüşülen Sırp yıldızın birçok talibinin olması Comolli'nin işini zorlaştırıyor. Ancak Fransız futbol adamı, Cocu'nun ilk tercihi olan Mitrovic'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Listenin ikinci sırasında ise Cocu'nun PSV'den eski öğrenci olan Brighton'lı Locadia yer alıyor. Comolli, İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini sunmuş durumda. Şimdi Brighton'ın bu teklife vereceği yanıt bekleniyor.
SÜRPRİZ ADAY ORIGI...
Son olarak Comolli'nin çok yakın olduğu Wasserman menajerlik şirketinin önerdiği Origi de listeye girdi. Belçikalı yıldızın bonservisi Liverpool'da bulunuyor. Comolli'nin bu transferi kendi bağlantıları ile bitirebileceği konuşuluyor.
COCU'NUN GÖZÜ YENİ GOLCÜDE!
F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, dört gözle forvet transferini bekliyor. Hollandalı hoca, forvet transferine göre takımı şekillendirecek.
SÜRPRİZ ADAY ORIGI...
Son olarak Comolli'nin çok yakın olduğu Wasserman menajerlik şirketinin önerdiği Origi de listeye girdi. Belçikalı yıldızın bonservisi Liverpool'da bulunuyor. Comolli'nin bu transferi kendi bağlantıları ile bitirebileceği konuşuluyor.
COCU'NUN GÖZÜ YENİ GOLCÜDE!
F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, dört gözle forvet transferini bekliyor. Hollandalı hoca, forvet transferine göre takımı şekillendirecek.
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