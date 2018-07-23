İlk düşüncem Trabzon

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncularından Yusuf Yazıcı, isminin dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesinde anılmasıyla ilgili olarak, "Bu benim için gurur verici bir olay. Bana ilgi gösterilmesi tabi ki beni mutlu ediyor" dedi. Transfer sezonunda isminin çokça geçmesine ilişkin de konuşan Yusuf, "Her zaman söylediğim bir söz var. Ben içerisinde bulunduğum takıma odaklanmış durumdayım. Açıkçası tek düyüncem Trabzonspor" dedi.



PARA KONUSUNU BAŞKAN KONUŞUR!

Yusuf Yazıcı, yıllık aldığı ücretin yeterli olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise "Finansal durumları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız var, yöneticilerimiz var, onların daha çok hakim olduğu konular" cevabını verdi. Yusuf, Slovenya kampında herkesin çok iyi çalıştığını da sözlerine ekledi.



TARAFTAR SEVDİĞİNİ ELEŞTİRİR!

Yusuf, taraftarların yerli oyunculara daha fazla eleştiri getirmes-i ne ilişkin olarak "Bir söz vardır insan sevdiğini eleştirir diye. Trabzon taraftarı da öyle yapıyor" ifadesini kullandı.