Cocu ‘Elmas’ çıkardı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Eljif Elmas fırtınası yaşanıyor. Geçen sezon kadroya dahil edilen 18 yaşındaki genç yıldız sezonun ilk yarısında yabancı kısıtlaması nedeniyle forma giymezken, sezonun 2. yarısında ise kendisine Aykut Kocaman tarafından fazla şans tanınmadı. Cocu'nun gelişiyle ise işler değişti.
COCU ISRAR ETTİ VE KAZANDI
Hollandalı teknik adam Eljif Elmas'ı 4 hazırlık maçının tamamında oynattı ve 90 dakika sahada tuttu. Orta üçlüde takımın adeta meastrosu olan genç futbolcu, Feyenoord maçında adeta patlama yaptı.
PORTFÖYÜNDE HER ŞEY VAR!
Harika bir gole imza atan Eljif Elmas, milimetrik pasları, etkili driplingleri, hırsı ve mücadele azmiyle yeni sezonda takımın en iyi tranfserinin kendisi olacağını şimdiden herkese gösterdi.
DEVLER SIRAYA GİREBİLİR!
Türk asıllı Makedon futbolcu için böyle devam etmesi durumunda 1-2 yıl içinde çok astronomik ücretlerle Avrupa'nın devlerinin Fenerbahçe'nin kapısını çalması kaçınılmaz gibi görünüyor.
COCU ISRAR ETTİ VE KAZANDI
Hollandalı teknik adam Eljif Elmas'ı 4 hazırlık maçının tamamında oynattı ve 90 dakika sahada tuttu. Orta üçlüde takımın adeta meastrosu olan genç futbolcu, Feyenoord maçında adeta patlama yaptı.
PORTFÖYÜNDE HER ŞEY VAR!
Harika bir gole imza atan Eljif Elmas, milimetrik pasları, etkili driplingleri, hırsı ve mücadele azmiyle yeni sezonda takımın en iyi tranfserinin kendisi olacağını şimdiden herkese gösterdi.
DEVLER SIRAYA GİREBİLİR!
Türk asıllı Makedon futbolcu için böyle devam etmesi durumunda 1-2 yıl içinde çok astronomik ücretlerle Avrupa'nın devlerinin Fenerbahçe'nin kapısını çalması kaçınılmaz gibi görünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.