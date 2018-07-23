Andre Ayew bombası

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor… Sarı-Lacivertliler, Ganalı yıldız Andre Ayew'e Çubuklu formayı giydirmeye çok yakın. Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği üzerine Ayew ve kulübü Swansea ile görüşmelere başlayan F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, transferi imza aşamasına getirdi.
1 YILLIĞINA KİRALANACAK...
Swansea ile Andre Ayew'in 1 yıllığına kiralaması için 1.5 milyon Euro'ya el sıkışan Fenerbahçe, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 3 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Ayew'in bu hafta içinde İstanbul'a gelip F.Bahçe sözleşme imzalaması bekleniyor. Kanarya'nın transferini bitirdiği Ganalı, Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
SWANSEA 22 MİLYON ÖDEMİŞTİ
F.Bahçe'nin 1 yıllığına 1.5 milyon Euro karşılığında kiralayacağı Ayew için kulübü Swansea, geçtiğimiz şubat ayında tam 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
1 YILLIĞINA KİRALANACAK...
Swansea ile Andre Ayew'in 1 yıllığına kiralaması için 1.5 milyon Euro'ya el sıkışan Fenerbahçe, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 3 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Ayew'in bu hafta içinde İstanbul'a gelip F.Bahçe sözleşme imzalaması bekleniyor. Kanarya'nın transferini bitirdiği Ganalı, Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
SWANSEA 22 MİLYON ÖDEMİŞTİ
F.Bahçe'nin 1 yıllığına 1.5 milyon Euro karşılığında kiralayacağı Ayew için kulübü Swansea, geçtiğimiz şubat ayında tam 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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