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bombası

Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon Euro karşılığında ’in 1 yıllığına kiralanması için kulübü Swansea ile anlaştı. Ganalı yıldıza ise yıllık 3.2 milyon Euro ödenecek. Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlayan Fener Ayew'le bu hafta içerisinde resmi sözleşme imzalayacak...

Andre Ayew bombası
Fenerbahçe de bombayı patlatıyor… Sarı-Lacivertliler, Ganalı yıldız Andre Ayew'e Çubuklu formayı giydirmeye çok yakın. Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği üzerine Ayew ve kulübü Swansea ile görüşmelere başlayan F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, transferi imza aşamasına getirdi.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK...
Swansea ile Andre Ayew'in 1 yıllığına kiralaması için 1.5 milyon Euro'ya el sıkışan , 28 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 3 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Ayew'in bu hafta içinde İstanbul'a gelip F.Bahçe sözleşme imzalaması bekleniyor. Kanarya'nın transferini bitirdiği Ganalı, Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

SWANSEA 22 MİLYON ÖDEMİŞTİ
F.Bahçe'nin 1 yıllığına 1.5 milyon Euro karşılığında kiralayacağı Ayew için kulübü Swansea, geçtiğimiz şubat ayında tam 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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