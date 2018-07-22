Beşiktaş Yönetimi'nin eski oyuncularından Ersan Gülüm'ün dışında Atınç Nukan için de harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin genç futbolcu için Alman kulüplerinden Leipzig'e 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Atınç Nukan için teklif yapılacak
Etiketler: Atınç Nukan , Beşiktaş
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.