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için teklif yapılacak

Atınç Nukan için teklif yapılacak
Yönetimi'nin eski oyuncularından Ersan Gülüm'ün dışında için de harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin genç futbolcu için Alman kulüplerinden Leipzig'e 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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