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Aboubakar seferberliği

Yönetimi Kamerunlu golcüden vazgeçmiyor. kulübüyle yeniden temasa geçilecek

Aboubakar seferberliği
Beşiktaş Aboubakar için Porto ile bir kez daha görüşme kararı aldı. Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le yaptığı değerlendirmede Kamerunlu futbolcu için tüm şartların sonuna kadar zorlanması kararını aldığı ortaya çıktı. gelecek paraya da güvenen Başkan Orman, Aboubakar için bitirici darbeyi vurmayı planlıyor.

YENİ BİR GÖRÜŞME
Aboubakar'ı kiralık vermek istemeyen Porto ilk görüşmede 20 milyon Euro istedi. 'ın rakamı aşağı çekmek için kulübüyle yine görüşme yapması bekleniyor.
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