G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak, "UEFA ile mücadelemiz sürüyor. Ayın 12'sinde katılım belgesi imzaladık. Bu imzaya sahip çıkamamaları durumunda bunu hukuk içinde çok ağır öderler." diye konuştu.
UEFA ile mücadelemiz devam ediyor
Etiketler: UEFA , mustafa cengiz
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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