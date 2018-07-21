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ile mücadelemiz devam ediyor

UEFA ile mücadelemiz devam ediyor
G.Saray Başkanı , ile yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak, "UEFA ile mücadelemiz sürüyor. Ayın 12'sinde katılım belgesi imzaladık. Bu imzaya sahip çıkamamaları durumunda bunu hukuk içinde çok ağır öderler." diye konuştu.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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