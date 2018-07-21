Fabri'den Beşiktaş'a veda... Beşiktaş'a 2016 yılında bedelsiz transfer olan ve geride kalan iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol file bekçisi, A Spor'a yaptığı özel açıklamada İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza atacağını resmen duyurdu
KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLADI
Beşiktaş'ın Fulham ile sözlü anlaşma sağladığını açıklayan 31 yaşındaki file bekçisi, "Premier Lig'de oynamak hayalimdi. Benim için de yeni bir sayfa açma zamanı geldi" dedi.
BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Kartal'a veda eden Fabri'nin birkaç gün içinde Fulham'a resmi imzayı atması bekleniyor. Fulham, Fabri için Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
OSPİNA YA DA HARUN
Fabri'nin takımdan ayrılmasının kesinleşmesi sonrası Beşiktaş'ın Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina ya da Bursasporlu Harun Tekin'den birini transfer etmesi bekleniyor.
KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLADI
Beşiktaş'ın Fulham ile sözlü anlaşma sağladığını açıklayan 31 yaşındaki file bekçisi, "Premier Lig'de oynamak hayalimdi. Benim için de yeni bir sayfa açma zamanı geldi" dedi.
BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Kartal'a veda eden Fabri'nin birkaç gün içinde Fulham'a resmi imzayı atması bekleniyor. Fulham, Fabri için Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
OSPİNA YA DA HARUN
Fabri'nin takımdan ayrılmasının kesinleşmesi sonrası Beşiktaş'ın Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina ya da Bursasporlu Harun Tekin'den birini transfer etmesi bekleniyor.
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