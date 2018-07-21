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Fabri 'a veda etti

A Spor’a konuşan Fabri, “ ile Fulham sözlü anlaşm a sağladı. Benim için de yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi” dedi. , 31 yaşındaki kaleciden 6 milyon kazanacak...

Fabri Kartala veda etti
Fabri'den 'a veda... Beşiktaş'a 2016 yılında bedelsiz olan ve geride kalan iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol file bekçisi, A Spor'a yaptığı özel açıklamada İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza atacağını resmen duyurdu

KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLADI
Beşiktaş'ın Fulham ile sözlü anlaşma sağladığını açıklayan 31 yaşındaki file bekçisi, "'de oynamak hayalimdi. Benim için de yeni bir sayfa açma zamanı geldi" dedi.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Kartal'a veda eden Fabri'nin birkaç gün içinde Fulham'a resmi imzayı atması bekleniyor. Fulham, Fabri için Beşiktaş'a 6 milyon bonservis bedeli ödeyecek.

​OSPİNA YA DA HARUN
Fabri'nin takımdan ayrılmasının kesinleşmesi sonrası Beşiktaş'ın 'in Kolombiyalı kalecisi ya da Bursasporlu 'den birini transfer etmesi bekleniyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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