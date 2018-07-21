Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, İtalya ekibi Milan'a UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir sezonluk men cezasını kaldırdı. Cezanın kaldırılmasının ardından İtalya temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. UEFA geçen ay yaptığı açıklamayla İtalyan devine men cezası vermişti.
CAS, Milan’ın ‘Men’ cezasını kaldırdı!
Etiketler: Spor Tahkim Mahkemesi , UEFA , İtalya , Milan
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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