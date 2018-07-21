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CAS, ’ın ‘Men’ cezasını kaldırdı!

CAS, Milan’ın ‘Men’ cezasını kaldırdı!
Uluslararası , ekibi Milan'a tarafından verilen Avrupa kupalarından bir sezonluk men cezasını kaldırdı. Cezanın kaldırılmasının ardından İtalya temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. UEFA geçen ay yaptığı açıklamayla İtalyan devine men cezası vermişti.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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