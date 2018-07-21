Takımdan gönderilmesine karar verilen Lionel Carole'un satışı için çalışmalar sürüyor... Yönetimin iki Fransız ve bir İtalyan kulübüyle masaya oturduğu belirtiliyor. Sarı- Kırmızılılar'ın Cavanda'da olduğu gibi 2.5 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.
Carole için 3 kulüp masaya oturdu
Etiketler: Carole , Sarı Kırmızılılar
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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