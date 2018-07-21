Yol Durumu
  1. Onyekuru Aslan'a yetmedi!

Canlı I - Feyenord

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor.

Canlı I Fenerbahçe - Feyenord

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'nın Feyenoord ekibi ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 21.00'da başlayan karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE 3-0 FEYENOORD (İLK YARI OYNANIYOR)
7' Eljif Elmas
14' Giuliano (p)
18' Valbuena

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano

FEYENOORD: Bijlow, St Juste, Botteghin, Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghouis, Van Persie, Larsson



4'ÜNCÜ MAÇI
Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımı Fulham'ı ise 3-0'la geçmişti.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
Kanarya, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

VAN PERSIE FENERBAHÇE'YE KARŞI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek. Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.

Etiketler: ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 21:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ