Canlı I Fenerbahçe - Feyenord

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Feyenoord ekibi ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 21.00'da başlayan karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE 3-0 FEYENOORD (İLK YARI OYNANIYOR)

7' Eljif Elmas

14' Giuliano (p)

18' Valbuena

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano

FEYENOORD: Bijlow, St Juste, Botteghin, Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghouis, Van Persie, Larsson

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4'ÜNCÜ MAÇI

Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımı Fulham'ı ise 3-0'la geçmişti.



TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Kanarya, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.



VAN PERSIE FENERBAHÇE'YE KARŞI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek. Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.