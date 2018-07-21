Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl performasıyla hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon planlamasında yer almayan Alvaro Negredo için Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı devrede... Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in yöneticilerinin İspanyol golcü için kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta yıllık 4.3 milyon Euro kazanan Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımda istenmiyor.
Alvaro Negredo’ya sürpriz talip
Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımı, Beşiktaş’ın göndermek istediği Negredo için Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalacak
Etiketler: Suudi Arabistan , Negredo , jorge jesus , Şenol Güneş , Beşiktaş , İstanbul
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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