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Alvaro ’ya sürpriz talip

’ın Al-Hilal takımı, ’ın göndermek istediği için Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalacak

Alvaro Negredo’ya sürpriz talip
Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl performasıyla hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon planlamasında yer almayan Alvaro Negredo için 'ın Al-Hilal takımı devrede... Portekizli teknik adam 'un çalıştırdığı Al-Hilal'in yöneticilerinin İspanyol golcü için kısa sürede 'a gelmesi bekleniyor. 'ta yıllık 4.3 milyon Euro kazanan , teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımda istenmiyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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