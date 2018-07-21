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basınından Yunus iddiası!

’ın milli futbolcunun i için harekete geçtiği öne sürülüyor

Alman basınından Yunus iddiası!
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara i için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı.

FİYATI 8 MİLYON
basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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