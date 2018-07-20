İsviçre'deki hazırlık kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de yeni transferler göz doldururken eskiler ise yerinde saydı. Sarı-Lacivertliler'de Eljif, Ferdi ve Barış kampta göze girdi. Samed, Yiğithan ve Salih ise vasatı aşamadı.
Yeniler eskileri gölgede bıraktı!
Fenerbahçe’nin genç transferleri, eskileri performanslarıyla geçti...
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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