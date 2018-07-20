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Yeniler eskileri gölgede bıraktı!

Fenerbahçe’nin genç transferleri, eskileri performanslarıyla geçti...

Yeniler eskileri gölgede bıraktı!
İsviçre'deki hazırlık kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de yeni transferler göz doldururken eskiler ise yerinde saydı. Sarı-Lacivertliler'de Eljif, Ferdi ve Barış kampta göze girdi. Samed, Yiğithan ve Salih ise vasatı aşamadı.
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