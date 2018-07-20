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’la yeni görüşme

Yönetimi takımdan ayrılmak istemeyen tecrübeli futbolcuyla yeni bir görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü

Tarık Çamdal’la yeni görüşme
Galatasaray Tarık Çamdal'la yolları ayırmak için yeni bir görüşme kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın bu futbolcuya 800 bin Euro ödeyerek gitmesini isteyeceği öğrenildi. Kendisine takım arayan Tarık Çamdal'ın aradaki farkı kapatacak bir maaşla başka bir takımla anlaşması durumunda tamam diyeceği gelen bilgiler arasında.
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