Tarık Çamdal’la yeni görüşme

Galatasaray Tarık Çamdal'la yolları ayırmak için yeni bir görüşme kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın bu futbolcuya 800 bin Euro ödeyerek gitmesini isteyeceği öğrenildi. Kendisine takım arayan Tarık Çamdal'ın aradaki farkı kapatacak bir maaşla başka bir takımla anlaşması durumunda tamam diyeceği gelen bilgiler arasında.