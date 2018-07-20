Trabzon Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarının gecikmesinden geçmiş yönetimleri sorumlu tutarak, "Geçmiş iki başkan her yapılanı eleştiriyor. Ancak ödemelerin açıklanmasına bir şey demiyorlar. Çünkü biliyorlar ki bunların sebebi onlar" dedi.
Suçlu geçmiş yönetimler
Etiketler: Trabzon
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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