Forvet bol stoper az

'a önemli açıklamalardabulundu. Takımda şu anda 4 santrfor olduğunusöyleyen tecrübeli teknik adam,"Ancak stoper sayısı az. Tosic ve Mitrovicgitti. Vida da giderse 2 stoper almamız gerekecek.Şu an bekleyeceğiz. Her şeydenönce şikayet yerine çözüm üretme zorunluluğumuzvar" ifadesini kullandı.ve'in gelecek sezon sözleşmelerinin biteceğini ifade eden Güneş, "Bunlarla ya anlaşacaksın ya da göndereceksin. Oyuncunun kararı da önemli. Teknik olarak kalmalarını isterim. Ama iyi paralar veriyorlarsa o zaman 2 stoper isterim" dedi.başkanla kendisini kavga ettirmek isteyenlerin olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Ben altımla ve üstümle kavga etmem. Nerede olduğumu biliyorum. Fikrim varsa söylerim. Başkanın bana abi demesi başkanlığını elinden almıyor. Bir kurumda yaşa değil mevkiye bakılır. Saygıyı bilen insan saygı gösterir"dedi.