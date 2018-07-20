Forvet bol stoper az

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Takımda şu anda 4 santrfor olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ancak stoper sayısı az. Tosic ve Mitrovic gitti. Vida da giderse 2 stoper almamız gerekecek. Şu an bekleyeceğiz. Her şeyden önce şikayet yerine çözüm üretme zorunluluğumuz var" ifadesini kullandı.
İKİ STOPER İSTERİM
Fabri, Adriano ve Babel'in gelecek sezon sözleşmelerinin biteceğini ifade eden Güneş, "Bunlarla ya anlaşacaksın ya da göndereceksin. Oyuncunun kararı da önemli. Teknik olarak kalmalarını isterim. Ama iyi paralar veriyorlarsa o zaman 2 stoper isterim" dedi.
BAŞKANLA KAVGA ETTİRMEK İSTİYORLAR
Güneş başkanla kendisini kavga ettirmek isteyenlerin olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Ben altımla ve üstümle kavga etmem. Nerede olduğumu biliyorum. Fikrim varsa söylerim. Başkanın bana abi demesi başkanlığını elinden almıyor. Bir kurumda yaşa değil mevkiye bakılır. Saygıyı bilen insan saygı gösterir"dedi.
İKİ STOPER İSTERİM
Fabri, Adriano ve Babel'in gelecek sezon sözleşmelerinin biteceğini ifade eden Güneş, "Bunlarla ya anlaşacaksın ya da göndereceksin. Oyuncunun kararı da önemli. Teknik olarak kalmalarını isterim. Ama iyi paralar veriyorlarsa o zaman 2 stoper isterim" dedi.
BAŞKANLA KAVGA ETTİRMEK İSTİYORLAR
Güneş başkanla kendisini kavga ettirmek isteyenlerin olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Ben altımla ve üstümle kavga etmem. Nerede olduğumu biliyorum. Fikrim varsa söylerim. Başkanın bana abi demesi başkanlığını elinden almıyor. Bir kurumda yaşa değil mevkiye bakılır. Saygıyı bilen insan saygı gösterir"dedi.
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