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Fabri 'a veda etti: "Fulham'la anlaştım"

'ın İspanyol kalecisi Fabri, ile oynanan hazırlık maçı sonrasında A Spor'a yaptığı açıklamada Fulham'la anlaştığını açıkladı.Beşiktaş'ta unutamayacağım başarılar yaşadım diyen Fabri, "artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi" dedi

Fabri Beşiktaşa veda etti: Fulhamla anlaştım

Fabri'nin açıklamaları şu şekilde:

FULHAM'LA SÖZLÜ ANLAŞMALAR YAPILDI
"Fulham'la konuşma aşamasındalar sözlü anlaşmalar var ama imzalar atılmadı. Kulüpler anlaşırsa 'de oynama isteğim var. Burada unutamayacağım günler geçirdim ama artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi."

"PREMİER LİG HAYALİMDİ"
"Buraya mutlu olmaya geldim, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim. Hem mutlu oldum hem de güzel başarılar kazandım. Takıma bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim."

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 20:13
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