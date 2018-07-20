Fabri'nin açıklamaları şu şekilde:



FULHAM'LA SÖZLÜ ANLAŞMALAR YAPILDI

"Fulham'la Beşiktaş konuşma aşamasındalar sözlü anlaşmalar var ama imzalar atılmadı. Kulüpler anlaşırsa Premier Lig'de oynama isteğim var. Burada unutamayacağım günler geçirdim ama artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi."

"PREMİER LİG HAYALİMDİ"

"Buraya mutlu olmaya geldim, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim. Hem mutlu oldum hem de güzel başarılar kazandım. Takıma bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim."