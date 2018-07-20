Yol Durumu
  1. Bolasie geliyor
  2. Kartal Avusturya’da tempo artırdı

Beni bu sene görün

kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. golcü, “Beni bu sene görün”diye konuştu

Beni bu sene görün
Kartal'ın golcüsü kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Geçtiğimiz sezon takıma 2. yarıda katıldığım için gerçek performansımı sergileyemedim. Ancak bu sezon her şey çok farklı olacak. Kendime güveniyorum. Zaferlere odaklandım" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ