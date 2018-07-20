Kartal'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Geçtiğimiz sezon takıma 2. yarıda katıldığım için gerçek performansımı sergileyemedim. Ancak bu sezon her şey çok farklı olacak. Kendime güveniyorum. Zaferlere odaklandım" dedi.
Beni bu sene görün
Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Brezilyalı golcü, “Beni bu sene görün”diye konuştu
Etiketler: Vagner Love , Kartal , Brezilyalı
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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