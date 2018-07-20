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Aslan dayanıklılık idmanı yaptı!

Aslan dayanıklılık idmanı yaptı!
Yeni sezon hazırlıklarını 'de sürdüren G.Saray, dün tek idman gerçekleştirdi. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde ikiye iki ve dörde dört dar alan oyunlarıyla dayanıklılık çalışması yapıldı. PSV maçında forma giyen oyuncular, 20 dakikalık yenileme çalışması yaptı.
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