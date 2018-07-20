Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren G.Saray, dün tek idman gerçekleştirdi. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde ikiye iki ve dörde dört dar alan oyunlarıyla dayanıklılık çalışması yapıldı. PSV maçında forma giyen oyuncular, 20 dakikalık yenileme çalışması yaptı.
Aslan dayanıklılık idmanı yaptı!
Etiketler: Fatih Terim , İsviçre
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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