Papy için yeni teklif

Trabzonspor, Mexer'den sonra Sunderland forması giyen Djilobodji için de kulübüne yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili takımın yeni teklifi satın alma opsiyonu ile kiralama üzerine olacak.



İNGİLİZLER DE YAZDI

Senegalli stoper Papy Djilobodji'nin de daha fazla forma şansı bulacağı gerekçesiyle Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. İngiliz medyası da Djilobodji için bugüne kadar en ciddi girişimlerin Trabzonspor kulübü tarafından gerçekleştiğini ancak henüz Sunderland kulübünün 29 yaşındaki futbolcuyu bırakma noktasında ikna olmadığını vurguladı.