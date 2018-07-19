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’dan flaş Ospina iddiası!

lı gazeteci Esteban Jaramillo, “, Ospina ile sözleşti. Her konuda anlaşma tamam” dedi... Bu iddia “Fabri’nin yerine mi geliyor?” sorusunu gündeme getirdi

Kolombiya’dan flaş Ospina iddiası!
Kaleci Fabri için Fulham'dan çok ciddi bir teklif alan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Kolombiyalı gazeteci Esteban Jaramilo yaptığı açıklamada, "Ospina Beşiktaş ile transferi konusunda sözleşti. Sevilla ve Napoli, oyuncuyu ayartmaya çalışsa da Ospina'nın yeni durağı Beşiktaş olacak" ifadesini kullandı.

KESİN AYRILIYOR
Bu gelişme akıllara hemen "Beşiktaş, Fabri'yi satacak. Yerine Ospina'yı alacak" iddiasını gümdeme getirdi. Arsenal formasını giyen Ospina'nın takımdan ayrılmasına gözüyle bakılıyor.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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