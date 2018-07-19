Kolombiya’dan flaş Ospina iddiası!

Kaleci Fabri için Fulham'dan çok ciddi bir teklif alan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Kolombiyalı gazeteci Esteban Jaramilo yaptığı açıklamada, "Ospina Beşiktaş ile transferi konusunda sözleşti. Sevilla ve Napoli, oyuncuyu ayartmaya çalışsa da Ospina'nın yeni durağı Beşiktaş olacak" ifadesini kullandı.
KESİN AYRILIYOR
Bu gelişme akıllara hemen "Beşiktaş, Fabri'yi satacak. Yerine Ospina'yı alacak" iddiasını gümdeme getirdi. Arsenal formasını giyen Ospina'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KESİN AYRILIYOR
Bu gelişme akıllara hemen "Beşiktaş, Fabri'yi satacak. Yerine Ospina'yı alacak" iddiasını gümdeme getirdi. Arsenal formasını giyen Ospina'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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