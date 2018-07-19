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Helal olsun

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Alman forması giyen ve ’a sahip çıktı: Bu çocuklar ’da yetiştiler ancak kökleri Türk. Fotoğraf nedeniyle Yapılan baskı ile tartışmalar saçmalık...

Helal olsun
İngiliz Premier ekibi Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Bild'e çok önemli açıklamalar yaptı ve Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek verdi. Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, "Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" dedi. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Başkan Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraf çekilmesinin doğal olduğuna dikkat çeken Klopp, şöyle konuştu: Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Maalesef her zaman gürültüyü koparanlar, en çok duyulanlar... Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yapılmıştı.



Bu fotoğraf, Almanlar'ı çileden çıkartmıştı. Ancak NEO kafası Almanların bu tavrı, ülke içinde de tepki çekmişti.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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