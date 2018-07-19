Helal olsun

Premier ekibiun Alman teknik direktörüBild'e çok önemli açıklamalar yaptı ve Türk futbolcularvea destek verdi. Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek,dedi.veınile olan fotoğraf çekilmesinin doğal olduğuna dikkat çeken Klopp, şöyle konuştu:Türk futbolcularvemayıs ayındaileda buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Fotoğrafın ardındandavea yönelik eleştiriler yapılmıştı.Bu fotoğraf, Almanlar'ı çileden çıkartmıştı. Ancak NEO kafası Almanların bu tavrı, ülke içinde de tepki çekmişti.