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Gözler Bafetimbi ’e çevrildi

Gözler Bafetimbi Gomis’e çevrildi
Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Fransız golcü için 21 milyon Euro'yu gözden çıkarmasının yankıları sürüyor. Fatih Terim'in 'in satışına onay vermesinden sonra gözler Fransız yıldıza çevrildi. Yıllık 6,7 milyon Euro isteyen Gomis'in vereceği cevaba göre bu konuda son karar verilecek.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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