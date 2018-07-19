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Başkan ’dan zirvesi

kampına gelen idman ı izledikten sonra Güneş’le i masaya yatırdı

Başkan Fikret Orman’dan transfer zirvesi
Beşiktaş Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Fikret Orman yöneticilerden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte kampa geldi. Burada idmanı takip eden Fikret Orman ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'le bir araya gelerek i masaya yatırdı. Başkan Orman'ın gelişmeler hakkında Şenol Güneş'e bilgi verdiği ortaya çıktı. Ardından tecrübeli hocanın önerilerini dinleyen Fikret Orman'ın transferi en kısa zamanda sonuçlandırmak için Güneş'e söz verdiği belirlendi.


ANTRENMANI DİKKATLE İZLEDİ
Başkanı , kampında sabahki idmanı izledi. Orman antrenman sonrası Güneş'le bir araya geldi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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