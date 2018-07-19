Başkan Fikret Orman’dan transfer zirvesi

Beşiktaş Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Fikret Orman yöneticilerden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte kampa geldi. Burada idmanı takip eden Fikret Orman ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'le bir araya gelerek transferi masaya yatırdı. Başkan Orman'ın gelişmeler hakkında Şenol Güneş'e bilgi verdiği ortaya çıktı. Ardından tecrübeli hocanın önerilerini dinleyen Fikret Orman'ın transferi en kısa zamanda sonuçlandırmak için Güneş'e söz verdiği belirlendi.
ANTRENMANI DİKKATLE İZLEDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampında sabahki idmanı izledi. Orman antrenman sonrası Güneş'le bir araya geldi.
ANTRENMANI DİKKATLE İZLEDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampında sabahki idmanı izledi. Orman antrenman sonrası Güneş'le bir araya geldi.
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