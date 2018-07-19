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‘Abi Türkçe’ye çevirecektin’

‘Abi Türkçe’ye çevirecektin’
Gururumuz 'in Roma TV'deki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Spikerin İtalyanca sorularını tercüman Cengiz'e yine İtalyanca aktardı. Bu duruma gülen Cengiz, "Abi Türkçe'ye çevirecektin" derken, eğlenceli anlar yaşandı. Trabzonspor'un eski oyuncusu Şota'nın Türkçe açıklamalarını yine Türkçe çevirmeye çalışan tercüman da gündem olmuştu.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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