Gururumuz Cengiz Ünder'in Roma TV'deki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Spikerin İtalyanca sorularını tercüman Cengiz'e yine İtalyanca aktardı. Bu duruma gülen Cengiz, "Abi Türkçe'ye çevirecektin" derken, eğlenceli anlar yaşandı. Trabzonspor'un eski oyuncusu Şota'nın Türkçe açıklamalarını yine Türkçe çevirmeye çalışan tercüman da gündem olmuştu.
‘Abi Türkçe’ye çevirecektin’
Etiketler: cengiz ünder
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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