TFF Başkanı Yıldırım Demirören, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun makamında ziyaret etti. Demirören, Kasapoğlu'na üzerinde Türkiye'nin 2024 Euro 2024 adaylığı logosu ve sloganı bulunan A Milli Takım forması hediye etti.
Yıldırım Demirören’den Bakan'a ziyaret
Etiketler: yıldırım demirören , milli takım , TFF , Türkiye
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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