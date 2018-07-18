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’den Bakan'a ziyaret

Yıldırım Demirören’den Bakana ziyaret
TFF Başkanı , dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun makamında ziyaret etti. Demirören, Kasapoğlu'na üzerinde 'nin 2024 Euro 2024 adaylığı logosu ve sloganı bulunan A forması hediye etti.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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