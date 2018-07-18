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U-19 ’ye kaybetti

U-19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde , ’ye 3-2 yenildi

U-19 Milli Takımımız İngiltere’ye kaybetti
Finlandıya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 U-19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde B Grubu'nda yer alan U19 , ilk maçında 'ye 3-2 mağlup oldu. Seinajoki şehrindeki Seinäjoki Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımız 2. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere 22. dakikada Japhet Tanganga ile skoru eşitledi: 1-1. İngilizler 45+2'de Ben Brereton ve 54'te Elliot Embleton'un kaydettiği gollerle skoru 3-1'e getirdi. 57. dakika Metehan Güçlü durumu 3-2 yapsa da kalan dakikalar eşitlik sayısı için Millilere yetmedi. Takımımızda 90+3. dakikada Metehan Güçlü kırmızı kart gördü.

LUCESCU'DAN GENÇ YILDIZLARA YAKIN TAKİP
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, U19 Milli Takımımızın Finlandiya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerindeki maçlarını takip etmek üzere bu ülkeye gitti. Lucescu, takımımızın İngiltere ile oynadığı maçı da izledi.



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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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