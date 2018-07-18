Trabzonspor , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Lokomotiva Zagreb ile Kranj Stadyumu'nda karşılaştı. Bordo-Mavililer ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta 72. dakikada Ramil Sheidaev'in attığı golle 1-0 öne geçti.
FARKI AÇAMADILAR
Bordo-Mavililer karşılaşmada Yusuf Yazıcı, Onazi ve Muhammet Beşir ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını Cuma günü TSİ 19.00'da Rus ekiplerinden Spartak Moskova ile oynayacak.
YUNUS EMRE SEL
Trabzon'dan tek kurşun
Bordo-Mavililer, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb’i Ramil Sheidaev’in golüyle mağlup etti
Trabzonspor , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Lokomotiva Zagreb ile Kranj Stadyumu'nda karşılaştı. Bordo-Mavililer ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta 72. dakikada Ramil Sheidaev'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Etiketler: Lokomotiva Zagreb , Spartak Moskova , sel , yunus emre , Trabzonspor
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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