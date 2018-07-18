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Trabzon'dan tek kurşun

Bordo-Mavililer, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında ’i Ramil Sheidaev’in golüyle mağlup etti

Trabzondan tek kurşun

Trabzonspor , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden ile Kranj Stadyumu'nda karşılaştı. Bordo-Mavililer ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta 72. dakikada Ramil Sheidaev'in attığı golle 1-0 öne geçti.

FARKI AÇAMADILAR
Bordo-Mavililer karşılaşmada Yusuf Yazıcı, Onazi ve Muhammet Beşir ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi. üçüncü hazırlık maçını Cuma günü TSİ 19.00'da Rus ekiplerinden ile oynayacak.


YUNUS EMRE SEL

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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