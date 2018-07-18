Trabzon'dan tek kurşun

Trabzonspor , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Lokomotiva Zagreb ile Kranj Stadyumu'nda karşılaştı. Bordo-Mavililer ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta 72. dakikada Ramil Sheidaev'in attığı golle 1-0 öne geçti.



FARKI AÇAMADILAR

Bordo-Mavililer karşılaşmada Yusuf Yazıcı, Onazi ve Muhammet Beşir ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi. Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını Cuma günü TSİ 19.00'da Rus ekiplerinden Spartak Moskova ile oynayacak.





YUNUS EMRE SEL