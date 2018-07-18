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’da ısrar

Bordo-Mavili yönetim, ’e son bir teklif yaptı

Trabzon’da Mexer ısrar
Stoper arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, Rennes kulübünde forma giyen Mexer için kulübüne son bir teklif daha yaptı. Bordo-Mavililer'in ilk önerdiği kiralama rakamını koruduğu ancak başarı halinde bir miktar daha ödeme maddesi eklediği iddia edildi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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