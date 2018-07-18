Stoper arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, Rennes kulübünde forma giyen Mexer için kulübüne son bir teklif daha yaptı. Bordo-Mavililer'in ilk önerdiği kiralama rakamını koruduğu ancak başarı halinde bir miktar daha ödeme maddesi eklediği iddia edildi.
Trabzon’da Mexer ısrar
Bordo-Mavili yönetim, Rennes’e son bir teklif yaptı
Etiketler: Trabzonspor , Trabzon , Rennes , Mexer
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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