Trabzon’da Mexer ısrar

Stoper arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, Rennes kulübünde forma giyen Mexer için kulübüne son bir teklif daha yaptı. Bordo-Mavililer'in ilk önerdiği kiralama rakamını koruduğu ancak başarı halinde bir miktar daha ödeme maddesi eklediği iddia edildi.