Sporda dev zirve

Sporda Şiddet Yasası'nda düzenleme... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 18 Süper Lig kulübünün temsilcisi, sporda şiddetin önüne geçmek için organize edilen toplantıda bir araya geldi.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR
Dev zirvede alınan kararlara göre, statlara yüz tanıma sistemi konulacak. Ayrıca statlarda polis sayısı artarken, özel güvenlik sayısı azalacak. Statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak.
CEZALAR GİTGİDE KATLANACAK
Yeni düzenlemeye göre cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.
BİLETSİZ TARAFTARA CEZA...
Deplasman yolculuğu esnasında üzerinde kesici alet bulunan taraftarlar da suç işlemiş sayılacak. Ayrıca spor sahalarına biletsiz giren taraftarlar için de cezalar uygulanacak.
SIKI TAKİP GELİYOR
Bundan sonraki süreçte kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR
Dev zirvede alınan kararlara göre, statlara yüz tanıma sistemi konulacak. Ayrıca statlarda polis sayısı artarken, özel güvenlik sayısı azalacak. Statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak.
CEZALAR GİTGİDE KATLANACAK
Yeni düzenlemeye göre cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.
BİLETSİZ TARAFTARA CEZA...
Deplasman yolculuğu esnasında üzerinde kesici alet bulunan taraftarlar da suç işlemiş sayılacak. Ayrıca spor sahalarına biletsiz giren taraftarlar için de cezalar uygulanacak.
SIKI TAKİP GELİYOR
Bundan sonraki süreçte kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek.
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