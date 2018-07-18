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Sporda dev zirve

Bakanlar, Federasyon Başkanları ve Kulüp Başkanları, sporda şiddetin önüne geçmek için bir araya geldi. Toplantıda kritik kararlar alındı

Sporda dev zirve
Sporda Şiddet Yasası'nda düzenleme... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkanı Yıldırım Demirören ve 18 kulübünün temsilcisi, sporda şiddetin önüne geçmek için organize edilen toplantıda bir araya geldi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR
Dev zirvede alınan kararlara göre, statlara yüz tanıma sistemi konulacak. Ayrıca statlarda polis sayısı artarken, özel güvenlik sayısı azalacak. Statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak.

CEZALAR GİTGİDE KATLANACAK
Yeni düzenlemeye göre cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.

BİLETSİZ TARAFTARA CEZA...
Deplasman yolculuğu esnasında üzerinde kesici alet bulunan taraftarlar da suç işlemiş sayılacak. Ayrıca spor sahalarına giren taraftarlar için de cezalar uygulanacak.

SIKI TAKİP
Bundan sonraki süreçte kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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