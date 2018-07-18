Sporda şiddetin önlenmesi için dün gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Süper Lig kulüplerinin başkanları da yer aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni düzenleme ile daha hızlı karar alnıbilecek" dedi
Orman: Hızlı karar alınacak
Etiketler: yıldırım demirören , Hidayet Türkoğlu , Fikret Orman , süper lig , Beşiktaş , TFF
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.