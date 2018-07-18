Onyekuru fırtınası

Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı... Nijeryalı yıldız dünkü idmanda yapılan çift kale maçta attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Onyekuru ayrıca müthiş sürati ve kıvrak çalımları ile de göz doldurdu.