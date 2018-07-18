Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı... Nijeryalı yıldız dünkü idmanda yapılan çift kale maçta attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Onyekuru ayrıca müthiş sürati ve kıvrak çalımları ile de göz doldurdu.
Onyekuru fırtınası
Cimbom’un yeni transferi, dünkü idmanda 6 gol atmayı başardı...
Etiketler: Onyekuru
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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